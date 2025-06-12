Мобильное приложение и сайт РЖД подверглись мощной DDoS-атаке

Опубликовано 12 июня 2025, 12:151 мин.
Мобильное приложение и сайт РЖД подверглись мощной DDoS-атакеОператор предупредил о возможных перебоях
Государственный перевозчик РЖД сообщил о мощной DDoS-атаке, которой подверглись сайт и мобильное приложение компании, что привело к различным сбоям в работе.
Компания призвала клиентов покупать билеты в кассах на вокзалах и железнодорожных терминалах, которые исправно работают, несмотря на инцидент. Продажа билетов, как утверждается, продолжается в обычном режиме.
Железнодорожный оператор принёс извинения за причинённые неудобства и заверил, что специалисты работают над восстановлением нормальной работы своих служб и ресурсов.
Текущий инцидент последовал за аналогичной атакой, произошедшей за неделю до этого, 6 июня, которая была быстро устранена, и работа сайта и приложения была восстановлена.
«Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. В течение дня возможны перебои. Наши специалисты стараются нормализовать работу сайта и приложения», — сказано в официальном Telegram-канале РЖД.