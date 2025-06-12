Мобильное приложение и сайт РЖД подверглись мощной DDoS-атаке

Компания призвала клиентов покупать билеты в кассах на вокзалах и железнодорожных терминалах, которые исправно работают, несмотря на инцидент. Продажа билетов, как утверждается, продолжается в обычном режиме.

Железнодорожный оператор принёс извинения за причинённые неудобства и заверил, что специалисты работают над восстановлением нормальной работы своих служб и ресурсов.

Текущий инцидент последовал за аналогичной атакой, произошедшей за неделю до этого, 6 июня, которая была быстро устранена, и работа сайта и приложения была восстановлена.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. В течение дня возможны перебои. Наши специалисты стараются нормализовать работу сайта и приложения», — сказано в официальном Telegram-канале РЖД.