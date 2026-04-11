Модель распространения ВИЧ создали... российские математики

Опубликовано 11 апреля 2026, 13:001 мин.
Модель распространения ВИЧ создали... российские математикиУчёные учли ещё и миграцию людей
Математики ВГУИТ и ВГУ разработали модель на основе системы дифференциальных уравнений, которая прогнозирует распространение ВИЧ с учётом миграционных процессов. Она подходит для анализа очагов любых инфекционных заболеваний и долгосрочных эпидемиологических тенденций.
Модель делит население на группы (восприимчивые, инфицированные и т.д.) и описывает переходы между ними. Миграция задаётся как перемещение людей между регионами. Учёные определили условия устойчивости, что позволяет оценивать течение эпидемии.
Разработка уже прошла математическое обоснование. Её можно использовать для прогнозирования вспышек любых инфекций и выработки стратегий сдерживания. Это пример успешного применения точных наук в медицине.