В России
Опубликовано 06 августа 2026, 23:15
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Модули РОС отделят от МКС на высоте 300 км

После затопление станции, которое начнётся не ранее 2028 года
Представитель «Роскосмоса» сообщил РИА Новости, что модули Российской орбитальной станции будут отделены от МКС после начала процесса её затопления, когда высота орбиты составит примерно 300 км. Сейчас МКС находится на высоте чуть более 400 км.
Модули РОС отделят от МКС на высоте 300 км
© Kirill Borisenko, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Сведение станции с орбиты, старт которого запланирован не ранее 2028 года, будет длительным. Момент отстыковки модулей РОС не привязан к конкретной дате, а будет определён в зависимости от высоты — этот параметр зафиксируют в дополнении к эскизному проекту РОС.

Как сообщалось ранее, строительство РОС в составе МКС начнётся в 2028 году с пристыковки универсального узлового модуля и научно-энергетического. Они будут отделены от МКС вместе с модулем «Наука», который находится на станции с 2021 года. Полная конфигурация РОС, включающая базовый и два целевых модуля, будет собрана к 2034 году.

«На текущий момент отстыковка предусматривается примерно на высоте 300 километров и будет определена … дополнением к эскизному проекту космического комплекса РОС», — отметил собеседник РИА Новости.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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