Модули РОС отделят от МКС на высоте 300 км

Сведение станции с орбиты, старт которого запланирован не ранее 2028 года, будет длительным. Момент отстыковки модулей РОС не привязан к конкретной дате, а будет определён в зависимости от высоты — этот параметр зафиксируют в дополнении к эскизному проекту РОС.

Как сообщалось ранее, строительство РОС в составе МКС начнётся в 2028 году с пристыковки универсального узлового модуля и научно-энергетического. Они будут отделены от МКС вместе с модулем «Наука», который находится на станции с 2021 года. Полная конфигурация РОС, включающая базовый и два целевых модуля, будет собрана к 2034 году.

«На текущий момент отстыковка предусматривается примерно на высоте 300 километров и будет определена … дополнением к эскизному проекту космического комплекса РОС», — отметил собеседник РИА Новости.