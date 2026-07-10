Молекулы, полезные для мозга, оказались опасными для печени

Фумараты участвуют в энергетическом обмене клеток и считаются многообещающими для создания лекарств. Однако эксперименты на клетках мозга (астроцитах), почечном эпителии и клетках печени показали, что в одних условиях фумарат стимулирует размножение клеток, в других — усиливает их гибель. По словам исследователей, то, что полезно для мозга, может оказаться нежелательным для почек или печени.

Авторы исследования подчёркивают, что будущие терапевтические стратегии должны учитывать тканевую специфику. Даже перспективные молекулы не могут быть универсальным средством для всех органов. Результаты помогут точнее направлять действие препаратов на нужные ткани, избегая побочных эффектов.

«Эксперименты на клеточных культурах астроцитов, почечного эпителия и звездчатых клеток печени показали, что влияние фумарата на число клеток и их выживание зависело от типа ткани: в одних условиях он способствовал пролиферации, а в других мог вызывать усиление гибели части клеток. Особенно важен этот вывод для разработки будущих терапевтических стратегий: даже перспективные молекулы нельзя рассматривать как универсальное средство сразу для всех органов», — сообщили в МГУ.