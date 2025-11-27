Молодые учёные обсудили «технологии сегодняшнего дня» — генную и клеточную терапию

Сессия под названием «Открывая будущее: генные и клеточные технологии в биомедицине» была посвящена будущим перспективам и текущим вызовам, связанным с этими технологиями. Сергей Куцев, директор Медико-генетического центра им. Н.П. Бочкова, рассказал об успехах генной заместительной терапии, отметив доступность препаратов для лечения спинальной мышечной атрофии и мышечной дистрофии Дюшенна. Он также рассказал о потенциале технологий малых РНК в лечении миодистрофии Дюшенна.

Замдиректора по научной работе МГУ имени М.В. Ломоносова Мария Воронцова подчеркнула стремительное развитие генной терапии, снижение её стоимости и всё более широкое использование методов редактирования генома. Она подчеркнула важность учёта нормативных аспектов и мнений практикующих врачей.

Денис Логунов из Научно-исследовательского центра им. Н.Ф. Гамалеи рассказал о переходе к персонализированному лечению рака, который достигается путём секвенирования всей опухоли для таргетной терапии.

Анастасия Ефименко из Центра регенеративной медицины МГУ рассказала о разработке первых отечественных клеточных препаратов для лечения тяжёлых заболеваний, что стало возможным благодаря федеральной поддержке и гибкому регулированию со стороны властей.