Молодые учёные-океанологи изучили арктический шельф в морях Лаптевых и Карское

Их основная цель заключалась в изучении последствий последнего ледникового периода, анализе состава донных осадков и выявлении зон углеводородной системы. Также они исследовали потенциально опасные геологические процессы в Арктике. Важной задачей было вдохновить и подготовить молодых специалистов к работе в экстремальных условиях этого региона.

В экспедиции принимали участие опытные наставники из ведущих научных учреждений, таких как МГУ, МФТИ и Институт океанологии РАН. Участники опробовали отечественные технологии геофизического и геохимического мониторинга, которые имеют ключевое значение для реализации Морской и климатической доктрины России.