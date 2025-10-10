В России
Опубликовано 10 октября 2025, 13:30
1 мин.

Молодые учёные-океанологи изучили арктический шельф в морях Лаптевых и Карское

Будущих специалистов готовили к экстремальным условиям
ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института океанологии РАН рассказал, что 19 августа была начата экспедиция молодых исследователей на судне «Академик Борис Петров», которые изучили нефтегазоносный арктический шельф в морях Карское и Лаптевых. После успешного возвращения экспедиции из Калининграда в Мурманск студенты ознакомились с современными методами геофизического изучения океанских отложений и новейшими тенденциями в области океанографии.
© NASA / Norah Moran / Wikimedia Commons

Их основная цель заключалась в изучении последствий последнего ледникового периода, анализе состава донных осадков и выявлении зон углеводородной системы. Также они исследовали потенциально опасные геологические процессы в Арктике. Важной задачей было вдохновить и подготовить молодых специалистов к работе в экстремальных условиях этого региона.

В экспедиции принимали участие опытные наставники из ведущих научных учреждений, таких как МГУ, МФТИ и Институт океанологии РАН. Участники опробовали отечественные технологии геофизического и геохимического мониторинга, которые имеют ключевое значение для реализации Морской и климатической доктрины России.

