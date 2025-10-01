Молодые учёные сформируют образ развития Севморпути

Молодые учёные совместно с Росатомом сформируют видение будущего маршрута. Итогом их работы станет карта, описывающая развитие пути до указанного срока. Форум приурочен к значимым датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию атомной отрасли России. Основное внимание будет уделено исследованиям в Арктике и разработке конкретных проектов.

Десять ведущих заказчиков пригласили молодых исследователей для решения практических задач. Среди них — Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики, Особая экономическая зона Алабуга, Региональный фонд поддержки кинематографии и другие. Свои проекты участники представят 3 октября.

Форум организован Центром молодых исследователей «Полюс» и Росмолодёжью в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

«Ребята на протяжении форума будут совместно формировать образ будущего развития Северного морского пути в рамках сотрудничества с корпорацией "Росатом". И итогом форума станет создание карты будущего, видения молодыми учёными со всей страны особенностей развития Северного морского пути до 2040 года», — рассказал Минчук.