В России
Опубликовано 15 июля 2026, 16:25
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Мошенники активизировали фальшивые вакансии для подростков и студентов

Аферисты требуют плату за обучение, а затем обрывают связь
Руководитель департамента специальных сервисов Infosecurity в ГК Softline Константин Мельников предупредил, что летом мошенники активизировали схемы с поддельными объявлениями о подработке для подростков, студентов и выпускников. Они предлагают удалённую работу с простыми задачами (лайки, комментарии, тестирование игр), но затем требуют оплатить обучение или оформление документов. После перевода денег злоумышленники исчезают. Также под видом вакансий могут собирать паспортные и банковские данные.
Мошенники активизировали фальшивые вакансии для подростков и студентов

© Ferra.ru

Злоумышленники размещают фальшивые вакансии от имени известных компаний и переводят общение в мессенджеры. Потенциальным сотрудникам обещают свободный график и ежедневные выплаты. Однако на следующем этапе требуют оплатить обучение, выпуск зарплатной карты или доступ к заданиям. Признаки обмана — слишком высокая зарплата за простую работу, отсутствие собеседования и любые просьбы перевести деньги до начала работы.

Эксперты Infosecurity рекомендуют искать вакансии на крупных специализированных площадках и официальных сайтах компаний. Важно проверять подлинность объявлений и корпоративных адресов рекрутеров. Для работодателей такие схемы несут репутационные риски, поскольку мошенники используют названия и стиль известных брендов для обмана соискателей.

«Фальшивая вакансия опасна не только потерей денег за якобы обязательное обучение или доступ к базе заданий. Нередко это первый этап сбора паспортных, банковских и контактных данных. Для работодателя такая схема становится репутационным риском, поскольку мошенники используют узнаваемое название компании, ее стиль коммуникации и поддельные каналы связи», – рассказал Мельников.

Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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