Мошенники активизировали фальшивые вакансии для подростков и студентов

Злоумышленники размещают фальшивые вакансии от имени известных компаний и переводят общение в мессенджеры. Потенциальным сотрудникам обещают свободный график и ежедневные выплаты. Однако на следующем этапе требуют оплатить обучение, выпуск зарплатной карты или доступ к заданиям. Признаки обмана — слишком высокая зарплата за простую работу, отсутствие собеседования и любые просьбы перевести деньги до начала работы.

Эксперты Infosecurity рекомендуют искать вакансии на крупных специализированных площадках и официальных сайтах компаний. Важно проверять подлинность объявлений и корпоративных адресов рекрутеров. Для работодателей такие схемы несут репутационные риски, поскольку мошенники используют названия и стиль известных брендов для обмана соискателей.

«Фальшивая вакансия опасна не только потерей денег за якобы обязательное обучение или доступ к базе заданий. Нередко это первый этап сбора паспортных, банковских и контактных данных. Для работодателя такая схема становится репутационным риском, поскольку мошенники используют узнаваемое название компании, ее стиль коммуникации и поддельные каналы связи», – рассказал Мельников.