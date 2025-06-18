Мошенники начали активно использовать NFC-перехватчик для кражи денег у россиян

Это новая вредоносная модификация программы NFCGate, которая мимикрирует под полезное одноимённое приложение для анализа NFC-трафика. В апреле-мае программа SuperCard использовалась в основном в Европе, но сейчас применение вредоноса началось и в России. Злоумышленники крадут деньги с банковских карт россиян через NFC-трафик.

Как отмечает РБК, схема атаки SuperCard аналогична использованию NFCGate в криминальных целях зимой. Вредонос продаётся на форумах в даркнете как услуга. При этом SuperCard не продолжение вредоносного NFCGate, поскольку отличается функционалом и структурой кода, — у этих продуктов разные разработчики.

«Первые попытки атак на клиентов российских банков с использованием SuperCard компания обнаружила в мае. Приложение позволяет похищать данные банковских карт путём перехвата NFC-трафика. В дальнейшем это позволяет мошенникам красть деньги уже с банковских счетов пользователей», — сообщает РБК.