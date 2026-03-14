Мошенники начали играть на страхе подорожания электроники из-за войны в Иране

Согласно материалу «Известий», ажиотаж и паника — два главных фактора, которые мошенники эксплуатируют с высокой эффективностью. Это особенно подчёркивают специалисты по кибербезопасности. Когда потребитель боится, что «завтра» товар исчезнет с полок или подорожает, то теряет бдительность. Злоумышленники создают поддельные сайты, мимикрирующие под страницы известных брендов, и убеждают людей перевести деньги за технику, которой у них никогда не было.

Среди популярных схем — предложения оформить «предзаказ» по старой цене, купить товар, якобы ввезённый в обход проблемных маршрутов, или воспользоваться услугами «логистических брокеров». Всё это сопровождается требованиями полной предоплаты. Чтобы не попасться, эксперты советуют игнорировать искусственный ажиотаж, проверять продавцов по отзывам, не переходить по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не переводить деньги на личные карты.

«Под такими предлогами они могут распространять фишинговые ссылки, создавать фальшивые интернет-магазины или размещать объявления о продаже техники по «выгодной цене» на популярных онлайн-площадках», — предупредила эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Ольга Алтухова.