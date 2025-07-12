Мошенники начали обманом выуживать у российских абитуриентов код от Госуслуг

От лица приёмной комиссии злоумышленники узнают ФИО, СНИЛС, ИНН и телефон студента. Происходит это под предлогом потери аттестата или неправильно оформленной справки.

И чтобы «исправить ошибку», молодых людей просят ввести код из СМС для записи на приём. Но на самом деле это даёт мошенникам доступ к Госуслугам.

На почту жертвы приходит фейковое письмо о блокировке аккаунта, и нужно «срочно позвонить». Связывают с подставным оперативником, для этого мошенники организовывают сеанс видеосвязи, на экране даже изображён герб России. Этот «сотрудник» давит на студента, требуя взять кредит на максимальную сумму для обнуления рейтинга. Ну а деньги нужно сразу перевести на «безопасный счёт».