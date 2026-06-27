В России
Опубликовано 27 июня 2026, 14:10
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Мошенники начали предлагать россиянам «подключить оповещение о дронах»

Фейковые сайты просят ввести код, после чего пугают «взломом» Госуслуг
РИА Новости сообщает, что киберпреступники придумали новую схему с обратным звонком: они создают фейковые сайты оповещения об атаках беспилотников и распространяют ссылки в Telegram и домовых чатах. После «регистрации» пользователю приходит сообщение о взломе личного кабинета госсервисов и номер «поддержки» мошеннического колл-центра. Далее следуют легенды — от обвинений в финансировании террористов до требований «спасти» сбережения. Об этом предупредили в компании по кибербезопасности F6.
Мошенники начали предлагать россиянам «подключить оповещение о дронах»

© Ferra.ru

Фейковые ресурсы маскируются под проекты вроде «Радар РФ — Система оповещения населения» или «Ваша тревога»: красное оформление, знаки предупреждения, слова «угроза» и «опасность» содержатся почти в каждом элементе. Пользователя просят ввести шестизначный код для подключения уведомлений, а затем ему приходит сообщение о взломе личного кабинета госсервисов, тех же Госуслуг, и номер «выделенной линии поддержки». Если позвонить по этому номеру, на связи окажется оператор мошеннического колл-центра, который под видом «службы поддержки» попытается выманить деньги или склонить к преступным действиям.

Специалисты F6 предупреждают: переходить по ссылкам от незнакомцев и звонить по телефонам с подозрительных сайтов нельзя. Мошенники могут использовать любые предлоги — от ложных обвинений в финансировании террористов до просьб «спасти» денежные сбережения. Единственный способ защититься — игнорировать такие сообщения и проверять информацию только через официальные каналы государственных служб.

«Аналитики обнаружили новый сценарий мошенничества с обратным звонком. Чтобы заставить пользователей позвонить им, киберпреступники начали использовать фейковые сайты с оповещениями об атаках беспилотников. Ссылки на фейковые сайты могут распространять через сеть Telegram-каналов, а также через сообщения в тематических, домовых и районных чатах и комментарии к постам в легитимных каналах и сообществах», — сказано в сообщении пресс-службы F6.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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