Мошенники начали предлагать россиянам «подключить оповещение о дронах»

Фейковые ресурсы маскируются под проекты вроде «Радар РФ — Система оповещения населения» или «Ваша тревога»: красное оформление, знаки предупреждения, слова «угроза» и «опасность» содержатся почти в каждом элементе. Пользователя просят ввести шестизначный код для подключения уведомлений, а затем ему приходит сообщение о взломе личного кабинета госсервисов, тех же Госуслуг, и номер «выделенной линии поддержки». Если позвонить по этому номеру, на связи окажется оператор мошеннического колл-центра, который под видом «службы поддержки» попытается выманить деньги или склонить к преступным действиям.

Специалисты F6 предупреждают: переходить по ссылкам от незнакомцев и звонить по телефонам с подозрительных сайтов нельзя. Мошенники могут использовать любые предлоги — от ложных обвинений в финансировании террористов до просьб «спасти» денежные сбережения. Единственный способ защититься — игнорировать такие сообщения и проверять информацию только через официальные каналы государственных служб.

«Аналитики обнаружили новый сценарий мошенничества с обратным звонком. Чтобы заставить пользователей позвонить им, киберпреступники начали использовать фейковые сайты с оповещениями об атаках беспилотников. Ссылки на фейковые сайты могут распространять через сеть Telegram-каналов, а также через сообщения в тематических, домовых и районных чатах и комментарии к постам в легитимных каналах и сообществах», — сказано в сообщении пресс-службы F6.