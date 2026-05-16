Мошенники начали продвигать среди россиян поддельные «безопасные» мессенджеры

По данным экспертов, разумеется, вместо безопасности пользователи получают вредоносное ПО, программы для кражи данных и удалённого доступа. Только за апрель 2026 года злоумышленники создали свыше 4,7 тысяч таких сайтов. В среднем ежедневно появляется более 150 фишинговых ресурсов. В даркнете за год число объявлений о продаже вредоносных сборок под видом мессенджеров превысило 200.

Еще один опрошенный эксперт, руководитель Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО Сергей Трухачев рассказал, что интерес к таким предложениям в России обусловлен ограниченным доступом к привычным платформам, а у части пользователей есть недоверие к отечественным. Децентрализованные мессенджеры обещают анонимность и устойчивость к блокировкам, но мошенники используют реально существующие решения, чтобы повысить доверие. Вместе с «защищённым» приложением жертва может получить шифровальщик, кейлоггер или другую вредоносную программу, которая годами будет красть данные.

«При этом схема обмана строится не вокруг вымышленных приложений, а вокруг реально существующих решений. Это значительно повышает доверие пользователей к фишинговым ресурсам», — предупредил Трухачев.