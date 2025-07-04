Мошенники начали рассылать ищущим работу россиянам заражённые стилерами файлы

Например, в мае мошенники начали активно использовать схему с тестовыми заданиями: в файлах были вшиты стилеры, ворующие конфиденциальную информацию. Зловреды использовались для взлома электронной почты и мессенджеров, а данные продавались в даркнете.

В июне появились поддельные онлайн-собеседования с использованием платформы Google Meet. Также в июне появились три новые схемы с загрузкой стилеров зловредов для IT-специалистов, которым нужно было скомпилировать код в качестве тестового задания.

Одним из «заданий» мошенников была и проверка компьютера Apple, наличие которого было одним из условий вакансии: следовало загрузить некую программу, которая на деле была стилером.

Ссылки на поддельные вакансии распространялись через Telegram-каналы, посвящённые поиску работы.

«Разновидностью последней схемы стала проверка компьютера Apple, наличие которого было одним из требований вакансии, — объяснили специалисты сервиса. — Для этого требовалось войти в переданный мошенником аккаунт iCloud. После этого он удаленно блокировался, а за разблокировку требовалось заплатить от $100–500».