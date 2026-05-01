Мошенники начали участвовать в домовых чатах для кражи у россиян Госуслугч

Схема выглядит так: в общем чате дома появляется сообщение о том, что проводится актуализация данных для нового чата, системы контроля доступа или отчётного собрания. Жителям предлагают перейти в бот. Там после нажатия «Старт» появляется запрос кода подтверждения, а на телефон жертвы приходит шестизначный код – тот самый, который используется для входа на Госуслуги. Если житель введёт его, учётная запись сразу переходит под контроль злоумышленников.

По словам Двилянского, через Госуслуги мошенники получают паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о недвижимости и машинах. С этими документами можно оформить микрозаймы или кредиты, зарегистрировать подставные фирмы, шантажировать. Эксперт подчёркивает: люди доверяют сообщениям в домовых чатах, потому что там обсуждаются реальные проблемы. Эксперт подчеркнул, что лучшая защита – никогда и ни под каким предлогом не передавать коды из СМС.

