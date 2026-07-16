В России
Опубликовано 16 июля 2026, 16:55
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Мошенники начали запугивать россиян утечкой данных и предлагают «обновить счет в ЦБ»

Жертв заставляют снимать деньги через банкомат и переводить на чужие счета
Банк России сообщил, что злоумышленники придумали новую схему: они пишут в мессенджерах от лица сотрудников «финансовой разведки» и сообщают об утечке персональных и банковских данных. Затем пугают уголовной ответственностью за финансирование незаконной деятельности и требуют срочно «обновить» счёт в Центробанке. Для этого жертву убеждают снять все деньги в банкомате и внести их по «целевым» реквизитам. После этого мошенники исчезают.
Мошенники начали запугивать россиян утечкой данных и предлагают «обновить счет в ЦБ»

© Ferra.ru

Мошенники объясняют необходимость использовать банкомат «надёжностью» операции: якобы банковские работники не допустят ошибки, а посторонние не узнают о переводе. Они обещают, что после внесения денег средства вернутся на счёт жертвы. Однако на самом деле деньги уходят на счета злоумышленников. В переписке аферисты могут даже присылать поддельные видеоинструкции от имени Центробанка, чтобы убедить жертву.

Согласно пресс-релизу ЦБ, настоящие работники банков и госорганов никогда не просят клиентов снимать деньги и переводить их на другие счета. Не существует «безопасных» или «специальных» счетов в Центробанке, на которые нужно переводить накопления. Регулятор призывает не раскрывать личные и финансовые данные и игнорировать любые подозрительные звонки и сообщения, от кого бы они ни поступали.

«Настоящие работники банков не требуют, чтобы клиенты сняли деньги для передачи их другим людям или для внесения на счет через банкомат. Кроме того, не существует "специальных" или "безопасных" счетов, в том числе в Центробанке, на которые следует перевести накопления для сохранности», — сказано в пресс-релизе регулятора.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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