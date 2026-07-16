Мошенники начали запугивать россиян утечкой данных и предлагают «обновить счет в ЦБ»

Мошенники объясняют необходимость использовать банкомат «надёжностью» операции: якобы банковские работники не допустят ошибки, а посторонние не узнают о переводе. Они обещают, что после внесения денег средства вернутся на счёт жертвы. Однако на самом деле деньги уходят на счета злоумышленников. В переписке аферисты могут даже присылать поддельные видеоинструкции от имени Центробанка, чтобы убедить жертву.

Согласно пресс-релизу ЦБ, настоящие работники банков и госорганов никогда не просят клиентов снимать деньги и переводить их на другие счета. Не существует «безопасных» или «специальных» счетов в Центробанке, на которые нужно переводить накопления. Регулятор призывает не раскрывать личные и финансовые данные и игнорировать любые подозрительные звонки и сообщения, от кого бы они ни поступали.

«Настоящие работники банков не требуют, чтобы клиенты сняли деньги для передачи их другим людям или для внесения на счет через банкомат. Кроме того, не существует "специальных" или "безопасных" счетов, в том числе в Центробанке, на которые следует перевести накопления для сохранности», — сказано в пресс-релизе регулятора.