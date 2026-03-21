Мошенники обманывают геймеров под видом «аутентификации» в Telegram

Далее следует «необходимость» подтвердить действия по смс, что позволяет мошенникам списать деньги. Как следует из материалов МВД, жертве присылают ссылку и просят созвониться. Когда владелец аккаунта включает демонстрацию экрана, аферисты видят все его действия и получают доступ к данным для входа в банк. Параллельно приходят СМС-уведомления, которые являются ключом для списания средств.

В ведомстве подчёркивают, что такая схема рассчитана на доверчивость и невнимательность. Злоумышленники используют внешнее сходство с официальными процедурами и давление на жертву, заставляя действовать быстро.

В МВД призывают игроков быть осторожными в онлайн-общении с незнакомцами, никогда не показывать банковские приложения и реквизиты для входа в них, а также не переходить по подозрительным ссылкам из мессенджеров. В случае подозрений следует прервать контакт и самостоятельно обратиться в службу поддержки игры.