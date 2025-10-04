Мошенники замаскировали свою ловушку под Telegram-бот Госуслуг

Ведомство привело в пример молодого человека, который стал жертвой мошенничества. Он получил сообщение якобы от руководителя группы РАНХИГС Telegram. Фейковый руководитель попросил его завершить оцифровку архива и посоветовал воспользоваться «официальным» Telegram-ботом от Госуслуг.

Молодой человек перешёл по ссылке, ввёл свой номер телефона и получил код, который сразу отправил в чат. После этого ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил, что мошенники получили доступ к личным данным молодого человека и оформили на его имя генеральную доверенность. Мошенник убедил молодого человека перевести деньги на «безопасный счёт».