Мошенникиначали запугивать россиян письмами о взломе личного кабинета ФНС

Опубликовано 14 апреля 2026, 14:351 мин.
Мошенникиначали запугивать россиян письмами о взломе личного кабинета ФНСВ письме просят срочно связаться с «отделом контроля»
Злоумышленники начали реализовывать новую схему в отношении россиян: рассылают электронные письма от имени ФНС и сообщают о подозрительном входе в личный кабинет налогоплательщика. Злоумышленники указывают геолокацию и устройство, с которого якобы зашли в аккаунт, и требуют позвонить в «отдел оперативного контроля». Цель — выманить личные данные или деньги.
В фишинговом письме говорится: «Уважаемый пользователь, был зафиксирован вход с нового устройства. Система обнаружила выгрузку ваших документов». Если человек поверит и позвонит по указанному номеру, мошенники попытаются убедить его перевести деньги или сообщить код из СМС.
ФНС ранее предупреждала: налоговые органы никогда не просят личные данные, не требуют перевода денег на карту и не отправляют ссылки для оплаты. При любых подозрительных звонках или письмах нужно самостоятельно обратиться в единый контакт-центр ФНС.