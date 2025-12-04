Московские игровые студии получили поддержку для выхода в Азию

Участники кластера также имеют доступ к льготной аренде, программам акселерации и современной инфраструктуре. Дополнительно они могут претендовать на налоговые льготы фонда «Сколково», включая нулевую ставку на прибыль и имущество, освобождение от НДС и возмещение таможенных пошлин.

В кластер по итогам отбора вошла 41 компания, включая студии Game Art Pioneers, Geeky House и Black Caviar Games. Общая площадь первой очереди кластера составила 55 тысяч квадратных метров.

В 2026 году планируется открыть вторую очередь площадью 74 тысячи квадратных метров, где разместятся дата-центр, студия виртуального продакшена и офисы для стартапов.