Московские игровые студии получили поддержку для выхода в Азию

Московские игровые студии получили поддержку для выхода в АзиюРезидентам кластера в Сколково
Резиденты нового Московского кластера видеоигр и анимации, открытого в ноябре в Сколково, получат помощь в продвижении своих проектов за рубежом. Агентство креативных индустрий Москвы организует для них бизнес-миссии в 2026 году, в том числе в Китай и Индонезию.
Участники кластера также имеют доступ к льготной аренде, программам акселерации и современной инфраструктуре. Дополнительно они могут претендовать на налоговые льготы фонда «Сколково», включая нулевую ставку на прибыль и имущество, освобождение от НДС и возмещение таможенных пошлин.
В кластер по итогам отбора вошла 41 компания, включая студии Game Art Pioneers, Geeky House и Black Caviar Games. Общая площадь первой очереди кластера составила 55 тысяч квадратных метров.
В 2026 году планируется открыть вторую очередь площадью 74 тысячи квадратных метров, где разместятся дата-центр, студия виртуального продакшена и офисы для стартапов.