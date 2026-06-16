Московский метрополитен перейдёт на российскую ОС Astra Linux за три года

Опубликовано 16 июня 2026, 13:151 мин.
Московский метрополитен перейдёт на российскую ОС Astra Linux за три годаОС сменят на турникетах, билетных автоматах и терминалах
Московский метрополитен в партнёрстве с «Группой Астра» переведёт свою инфраструктуру на отечественную операционную систему Astra Linux, проект импортозамещения ПО рассчитан на три года, пишет «Газета.Ru». Проект охватит более 6 тысёч устройств: автоматы по продаже билетов, информационные терминалы, турникеты. Первый этап, лицензирование, уже завершён в 2025 году.
В рамках проекта используются редакции Astra Linux Desktop, Server и специальная Embedded-версия для встроенного оборудования. Сейчас вместе с производителями разрабатываются новые устройства с предустановленной ОС. Цель — обеспечить бесперебойную работу и снизить зависимость от иностранных поставщиков.
Выбор Astra Linux обоснован требованиями к надёжности, информационной безопасности и совместимости с билетной системой Москвы. Также важным фактором стала доступность технической поддержки от российского разработчика. Проект импортозамещения в метро — часть более широкой стратегии цифровой независимости транспортной инфраструктуры столицы.
Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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