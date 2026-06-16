Московский метрополитен перейдёт на российскую ОС Astra Linux за три года

В рамках проекта используются редакции Astra Linux Desktop, Server и специальная Embedded-версия для встроенного оборудования. Сейчас вместе с производителями разрабатываются новые устройства с предустановленной ОС. Цель — обеспечить бесперебойную работу и снизить зависимость от иностранных поставщиков.

Выбор Astra Linux обоснован требованиями к надёжности, информационной безопасности и совместимости с билетной системой Москвы. Также важным фактором стала доступность технической поддержки от российского разработчика. Проект импортозамещения в метро — часть более широкой стратегии цифровой независимости транспортной инфраструктуры столицы.