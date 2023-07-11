Московский суд оштрафовал Discord за распространение детской порнографии

Мировой судья из Таганского района Москвы наложил штраф в размере 6 миллионов рублей на мессенджер Discord за неудаление порнографических изображений с несовершеннолетними. Решение было огласил судья Тимур Вахрамеев.

Причиной штрафа стало неудаление порнографических материалов с несовершеннолетними и малолетними.

Представитель компании Discord заявил, что они предпринимают все возможные меры для удаления такого контента, но в данном случае не справились за 24 часа, так как получали уведомления от Роскомнадзора на неправильный адрес электронной почты.

Discord — это бесплатный сервис для общения, включающий голосовые, текстовые и видео сообщения. Он особенно популярен среди геймеров и школьников. Компания имеет штаб-квартиру в Калифорнии.