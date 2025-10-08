Москва оценит цифровой рубль как инструмент контроля целевой траты денег

Предполагается, что цифровой рубль будет эффективным инструментом для мониторинга целевого использования денег и анализа расходов на гранты и субсидии, особенно в сделках с юридическими лицами, которые не подлежат казначейскому сопровождению.

Планируется улучшить контроль за целевым расходованием субсидий и грантов, предоставляемых предприятиям на конкретные цели. Цифровой рубль будет применяться и в строительных проектах, инициируемых московскими организациями за собственные средства.

Глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева отметила, что благодаря цифровой записи каждой транзакции, проводимой с использованием цифровых рублей, прозрачность расходования средств, не подлежащих казначейскому сопровождению, значительно повысится. Это снизит риски злоупотреблений и упростит процедуру аудита и контроля.

«В настоящее время рассматривается три ключевых направления внедрения цифрового рубля в государственном секторе Москвы. Так, новая форма национальной валюты цифровой рубль может стать инструментом контроля целевого направления средств и анализа расходов при проведении операций юридическими лицами в части средств, не подлежащих казначейскому сопровождению, например, при реализации инвестиционных программ регулируемых ресурсоснабжающих организаций», — отмечается в сообщении пресс-службы.