В России
Опубликовано 08 октября 2025, 22:26
1 мин.

Москва оценит цифровой рубль как инструмент контроля целевой траты денег

Особенно в сделках с компаниями
Департамент экономической политики и развития Москвы анонсировал три ключевых направления внедрения цифрового рубля в городской бюджетной сфере.
Москва оценит цифровой рубль как инструмент контроля целевой траты денег

© Банк России

Предполагается, что цифровой рубль будет эффективным инструментом для мониторинга целевого использования денег и анализа расходов на гранты и субсидии, особенно в сделках с юридическими лицами, которые не подлежат казначейскому сопровождению.

Планируется улучшить контроль за целевым расходованием субсидий и грантов, предоставляемых предприятиям на конкретные цели. Цифровой рубль будет применяться и в строительных проектах, инициируемых московскими организациями за собственные средства.

Глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева отметила, что благодаря цифровой записи каждой транзакции, проводимой с использованием цифровых рублей, прозрачность расходования средств, не подлежащих казначейскому сопровождению, значительно повысится. Это снизит риски злоупотреблений и упростит процедуру аудита и контроля.

«В настоящее время рассматривается три ключевых направления внедрения цифрового рубля в государственном секторе Москвы. Так, новая форма национальной валюты цифровой рубль может стать инструментом контроля целевого направления средств и анализа расходов при проведении операций юридическими лицами в части средств, не подлежащих казначейскому сопровождению, например, при реализации инвестиционных программ регулируемых ресурсоснабжающих организаций», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#рубль
,
#финансы