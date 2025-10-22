В России
Опубликовано 22 октября 2025, 22:30
1 мин.

Москва перешла на цифровую диагностику рака без использования микроскопов

Врачи анализируют онкологические исследования через цифровые снимки
Московские клиники полностью перешли на цифровую диагностику онкологических заболеваний, отказавшись от традиционного использования микроскопов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова на национальном конгрессе «Национальное здравоохранение».
Теперь стекла с биоматериалом сканируются, и специалисты работают с изображениями в высоком разрешении. Такой подход позволяет врачам анализировать результаты более точно и быстро, а также сравнивать данные с предыдущими исследованиями пациента, отслеживая динамику болезни.

По словам Раковой, ежедневно формируется обширный архив цифровых патоморфологических изображений. Это не только упрощает доступ к информации, но и снижает нагрузку на медицинских специалистов.

Цифровая диагностика также открывает возможности для дальнейшего развития искусственного интеллекта в медицине. В будущем на основе этих данных смогут создаваться системы поддержки врачебных решений, которые помогут быстрее и точнее выявлять опухоли на ранних стадиях.

Москва стала одним из первых городов в мире, где полностью реализована цифровая патоморфология.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
