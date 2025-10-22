Москва перешла на цифровую диагностику рака без использования микроскопов

Теперь стекла с биоматериалом сканируются, и специалисты работают с изображениями в высоком разрешении. Такой подход позволяет врачам анализировать результаты более точно и быстро, а также сравнивать данные с предыдущими исследованиями пациента, отслеживая динамику болезни.

По словам Раковой, ежедневно формируется обширный архив цифровых патоморфологических изображений. Это не только упрощает доступ к информации, но и снижает нагрузку на медицинских специалистов.

Цифровая диагностика также открывает возможности для дальнейшего развития искусственного интеллекта в медицине. В будущем на основе этих данных смогут создаваться системы поддержки врачебных решений, которые помогут быстрее и точнее выявлять опухоли на ранних стадиях.

Москва стала одним из первых городов в мире, где полностью реализована цифровая патоморфология.