Москва протестирует систему контроля с ИИ и камерами

Опубликовано 29 декабря 2025, 20:291 мин.
Москва протестирует систему контроля с ИИ и камерамиЭксперимент по выявлению нарушений начнется в 2026 году
С 1 января 2026 года в Москве начнётся эксперимент по использованию систем автоматической фиксации и искусственного интеллекта (ИИ) для контроля в сфере городского хозяйства. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года. Власти столицы получат право применять технические средства для выявления административных нарушений в строительном, экологическом надзоре, защите зелёных насаждений, дорожном хозяйстве и на транспорте.
В числе используемых технологий будут камеры городского видеонаблюдения, аппаратура на автомобилях и беспилотниках, а также системы с функциями аудиозаписи, распознавания и анализа объектов. К ним отнесены комплексы нейронных сетей, сигнальные датчики, лазерные системы LIDAR, оборудование для инфракрасной спектрометрии и контрольно-измерительные пункты массы.