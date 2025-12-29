Москва протестирует систему контроля с ИИ и камерами

Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года. Власти столицы получат право применять технические средства для выявления административных нарушений в строительном, экологическом надзоре, защите зелёных насаждений, дорожном хозяйстве и на транспорте.

В числе используемых технологий будут камеры городского видеонаблюдения, аппаратура на автомобилях и беспилотниках, а также системы с функциями аудиозаписи, распознавания и анализа объектов. К ним отнесены комплексы нейронных сетей, сигнальные датчики, лазерные системы LIDAR, оборудование для инфракрасной спектрометрии и контрольно-измерительные пункты массы.