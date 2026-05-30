Москва вошла в топ-3 самых освещенных городов мира

«Каждый вечер в городе зажигается более 1,3 миллиона уличных фонарей и других источников света, уюта и хорошего настроения», — написал мэр.

По его словам, более 58% из них — современные светодиодные светильники. Собянин прогнозирует, что к 2030 г. их доля должна максимально приблизиться к 100%.

Градоначальник добавил, что в 2026 году на улицах, дворах и в парках будет установлено более 26 тысяч приборов наружного освещения.

По его словам, такое обновление освещения проходит в рамках программы улучшения уличного освещения Москвы, которая стартовала в 2011 году. За это время общее количество светильников в Москве возросло в 2,6 раза.