Москве предсказали теплую зиму

Скорее всего, предстоящая зима в Московском регионе будет относительно мягкой, заявил заместитель директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.

Ученый отмечает, что это вероятностная оценка, зависящая от того, достигнет ли Эль-Ниньо определенной амплитуды. Это природное явление возникает в среднем раз в два-семь лет, длится от 9 до 12 месяцев и связано с повышением температуры поверхности воды в центральной и восточной тропической части Тихого океана.

В этом случае, отмечает Семенов, на пике в декабре-январе Эль-Ниньо вызовет атмосферную волну, которая «добежит» и до российских широт. По предположению эксперта, в Индии и тропической Южной Америке будет засуха, а в южной части Северной Америки, наоборот, прохладно и влажно.

С Европой, по словам ученого, дело обстоит «сложнее». По оценкам исследователей, во время Эль-Ниньо зимой с Атлантики на континент будут приходить влажные теплые воздушные массы.

Ранее Всемирная метеорологическая организация заявила, что Эль-Ниньо сформируется во второй половине этого года с вероятностью в 90%.