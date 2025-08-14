Москвичи протестируют новые видеоигры местных разработчиков

Первая часть тестирований пройдёт в новом кампусе МГТУ им. Баумана в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». С 12 по 14 августа площадка будет работать с 12:00 до 22:00, а с 15 по 17 августа — с 11:00 до 23:00.

26 августа мероприятия переместятся в креативное пространство «АКИ.Лаб», где также состоится круглый стол о применении ИИ в игровой индустрии. Для посещения потребуется предварительная регистрация. Всего в «АКИ.Лаб» запланировано четыре тестирования — следующее пройдёт в конце октября, ещё два намечены на начало 2026 года.

Среди представленных проектов — игры разных жанров: от космических приключений до головоломок и виртуальных симуляторов. Разработчики не только получат ценные отзывы, но и ответят на вопросы участников.