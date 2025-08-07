Может навредить по ошибке: найдены уязвимости ИИ после 1,5 млн атак

Организаторами соревнования выступили Gray Swan AI и Британский институт безопасности ИИ при поддержке таких ведущих лабораторий, как OpenAI, Anthropic и Google Deepmind. В мероприятии приняли участие почти 2000 специалистов, которые провели свыше 1,5 миллиона атак. Из них более 62 тысяч были успешными, что привело к нарушениям политик безопасности, включая раскрытие личных данных и несанкционированные финансовые операции.

По словам Олега Рогова, чаще всего успешными оказывались косвенные атаки — например, скрытые вредоносные команды в текстах сайтов, документах и письмах.