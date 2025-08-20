MSI, Xiaomi и Samsung — лидеры рынка мониторов РФ в первой половине 2025 года

Лидерами продаж на российском рынке оказались мониторы MSI, Xiaomi, LG и Samsung. В сегменте геймерских устройств MSI уверенно занимает лидирующие позиции, удерживая 8,9% рынка в натуральном выражении. За этим брендом следуют Redmi и Xiaomi с 7,6%; китайский вендор активно расширяет своё присутствие благодаря доступным моделям с широким функционалом. LG также вошла в топ-5 с 5,5% — четвёртое место, что демонстрирует сильные позиции компании на рынке универсальных устройств для работы и мультимедиа. Samsung с 5,4% замыкает пятерку лидеров, традиционно оставаясь популярным в премиальном сегменте.

На рынке мониторов в денежном выражении MSI лидирует с долей 9,2% благодаря высокотехнологичным моделям. Samsung удерживает второе место, привлекая покупателей премиальными, в том числе изогнутыми дисплеями, — 7,4%. LG стабильно удерживает 6,9% рынка, находясь на третьем месте, Xiaomi и Redmi постепенно увеличивают средний чек, расширяя ассортимент более дорогих линеек и занимая 6,2% и 5,2% соответственно.

В «М.Видео-Эльдорадо» уточнили, что более половины рынка мониторов в количественном выражении приходится на устройства с разрешением Full HD, пользующиеся спросом благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Такие мониторы особенно востребованы в офисном и образовательном секторах, и в доступных игровых решениях. Сегмент Quad HD (2K) тоже демонстрирует устойчивый рост, поскольку популярен среди геймеров и дизайнеров.

Наиболее динамично развивается сегмент Ultra HD (4K), привлекающий внимание как профессионалов, так и домашних пользователей, которые стремятся к высокой детализации изображения и готовы приобретать премиальные устройства.