В России
Опубликовано 19 июня 2025, 19:46
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МТС Банк и НСПК внедрят голосовые платежи

Компании договорились о развитии новых платежных решений
МТС Банк и Национальная система платёжных карт (НСПК) начали сотрудничество для развития технологии оплаты с применением голосовых помощников. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме — документ закрепил намерения сторон по совместной работе в сфере цифровых платёжных решений.
МТС Банк и НСПК внедрят голосовые платежи

© Ferra.ru

Компании уже ведут совместную работу над внедрением современных инструментов в рамках системы быстрых платежей. В числе проектов — развитие QR-оплаты, а также создание универсальных и персонализированных QR-кодов. Ранее партнёры провели пилотный проект, в ходе которого успешно протестировали такие технологии.

Теперь участники планируют перейти к следующему этапу — разработке и запуску функции оплаты через голосовых ассистентов. В МТС Банке отмечают, что развитие транзакционного бизнеса является одним из ключевых направлений. Банк активно внедряет альтернативные способы оплаты, включая использование лицевых счетов операторов и интеграцию с системами «Мир» и СБП.

НСПК, со своей стороны, продолжит фокусироваться на безопасности и надёжности новых платёжных инструментов, включая голосовое управление. В перспективе стороны не исключают расширения партнёрства.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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