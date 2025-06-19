МТС Банк и НСПК внедрят голосовые платежи

Компании уже ведут совместную работу над внедрением современных инструментов в рамках системы быстрых платежей. В числе проектов — развитие QR-оплаты, а также создание универсальных и персонализированных QR-кодов. Ранее партнёры провели пилотный проект, в ходе которого успешно протестировали такие технологии.

Теперь участники планируют перейти к следующему этапу — разработке и запуску функции оплаты через голосовых ассистентов. В МТС Банке отмечают, что развитие транзакционного бизнеса является одним из ключевых направлений. Банк активно внедряет альтернативные способы оплаты, включая использование лицевых счетов операторов и интеграцию с системами «Мир» и СБП.

НСПК, со своей стороны, продолжит фокусироваться на безопасности и надёжности новых платёжных инструментов, включая голосовое управление. В перспективе стороны не исключают расширения партнёрства.