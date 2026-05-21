В России
Опубликовано 21 мая 2026, 12:30
1 мин.

Музей космонавтики в Москве взял планку в 100 тысяч за месяц

Московский Музей космонавтики впервые за 45 лет работы преодолел психологическую отметку — в апреле его посетили более 100 тысяч человек. Такой ажиотаж стал возможен благодаря Неделе космоса, которая прошла с 6 по 12 апреля, и расширенному графику работы музея.
Музей космонавтики в Москве взял планку в 100 тысяч за месяц
© Ferra.ru

Главным магнитом для посетителей стала выставка «Сердце первого», посвященная 65-летию первого полета человека в космос. Впервые публике показали подлинный мундир Юрия Гагарина, катапультные кресла и носимый аварийный запас, с которыми первый космонавт тренировался перед историческим стартом. Кураторы добавили атмосферности аудиоинсталляцией, имитирующей звук «механического сердца» — и тысячи гостей потянулись в музей.

Чтобы справиться с наплывом желающих, музей работал с 9 утра без выходных, что позволило равномерно распределить потоки посетителей.

Замдиректора по научной работе Вячеслав Климентов отмечает, что космонавтика перестала быть только наукой — она стала частью повседневной жизни. Тысячи спутников на орбите обеспечивают связь, интернет, навигацию и научные исследования в медицине, астрономии, поиске полезных ископаемых.

В экспозиции можно увидеть подлинный образец первого в мире 3D-биопринтера, который российские космонавты используют на МКС для печати биологических тканей. В августе 2024 года музей открыл собственный планетарий с купольным экраном, а интерактивный аттракцион "Орион" создает иллюзию пилотируемого полета в открытом космосе.

Рост посещаемости также подстегивают городские программы вроде «Ночи в музее» и проекта «Музей — детям», которые музей реализует совместно с департаментом культуры Москвы.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Тег:
#В России
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Музей космонавтики в Москве взял планку в 100 тысяч за месяц