Музей космонавтики в Москве взял планку в 100 тысяч за месяц

Главным магнитом для посетителей стала выставка «Сердце первого», посвященная 65-летию первого полета человека в космос. Впервые публике показали подлинный мундир Юрия Гагарина, катапультные кресла и носимый аварийный запас, с которыми первый космонавт тренировался перед историческим стартом. Кураторы добавили атмосферности аудиоинсталляцией, имитирующей звук «механического сердца» — и тысячи гостей потянулись в музей.

Чтобы справиться с наплывом желающих, музей работал с 9 утра без выходных, что позволило равномерно распределить потоки посетителей.

Замдиректора по научной работе Вячеслав Климентов отмечает, что космонавтика перестала быть только наукой — она стала частью повседневной жизни. Тысячи спутников на орбите обеспечивают связь, интернет, навигацию и научные исследования в медицине, астрономии, поиске полезных ископаемых.

В экспозиции можно увидеть подлинный образец первого в мире 3D-биопринтера, который российские космонавты используют на МКС для печати биологических тканей. В августе 2024 года музей открыл собственный планетарий с купольным экраном, а интерактивный аттракцион "Орион" создает иллюзию пилотируемого полета в открытом космосе.

Рост посещаемости также подстегивают городские программы вроде «Ночи в музее» и проекта «Музей — детям», которые музей реализует совместно с департаментом культуры Москвы.