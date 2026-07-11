МВД: банки предложат «вторую руку» для защиты от мошенников

Доверенное лицо не получает доступа к деньгам и не может ими распоряжаться. Владелец счёта сам решает, какие операции требуют согласования: например, крупные платежи, переводы третьим лицам или снятие наличных. При попытке провести такую операцию банк отправляет уведомление доверенному лицу по СМС, push или в приложении. На ответ обычно даётся до 12 часов. Если согласия нет, платёж блокируется.

По данным МВД, такой механизм помогает предотвратить кражи, когда клиент попадает под влияние телефонных мошенников или переходит по фишинговым ссылкам. Сервис уже доступен в ряде банков — о его наличии нужно уточнять в поддержке. Это не замена стандартной защиты, а дополнительный барьер, который может спасти деньги.

«Клиент выбирает доверенное лицо («вторую руку») — это может быть родственник, друг, любой человек, которому клиент доверяет. Доверенное лицо не получает доступа к деньгам и не может само распоряжаться счётом — только одобрять или блокировать отдельные операции», — отмечено в сообщении.