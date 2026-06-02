МВД: мошенники ко Дню России начали рассылать сообщения о фальшивых госвыплатах

По данным МВД, в праздничные дни люди более расслаблены и доверчивы, поэтому аферисты активно используют темы туризма, досуга и господдержки. Цель мошенников — заставить жертву ввести личные данные, пароли от «Госуслуг» или реквизиты банковской карты.

Получив такое сообщение, ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам и вводить данные. Если возникли сомнения, следует связаться с отправителем через другой канал или обратитесь в официальную службу поддержки. Однако, речь зачастую идет о мошенничестве.

«К числу наиболее распространённых схем относится рассылка в мессенджерах и по электронной почте сообщений о фиктивных госвыплатах, которая перенаправляет на фишинговые ресурсы, имитирующие интерфейс "Госуслуг" или несуществующего "Единого центра выплат», — отметили в МВД.