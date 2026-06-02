Опубликовано 02 июня 2026, 15:40
МВД: мошенники ко Дню России начали рассылать сообщения о фальшивых госвыплатах

Ссылки ведут на поддельный портал «Госуслуг»
Накануне Дня России злоумышленники активизировали рассылку в мессенджерах и по почте о «государственных выплатах». Переход по ссылке ведёт на фишинговый сайт, имитирующий портал «Госуслуг» или вымышленный «Единый центр выплат», пишет РИА Новости со ссылкой на МВД России. Мошенники представляются сотрудниками Минцифры, МВД, ФСБ, банков и соцслужб.
По данным МВД, в праздничные дни люди более расслаблены и доверчивы, поэтому аферисты активно используют темы туризма, досуга и господдержки. Цель мошенников — заставить жертву ввести личные данные, пароли от «Госуслуг» или реквизиты банковской карты.

Получив такое сообщение, ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам и вводить данные. Если возникли сомнения, следует связаться с отправителем через другой канал или обратитесь в официальную службу поддержки. Однако, речь зачастую идет о мошенничестве.

«К числу наиболее распространённых схем относится рассылка в мессенджерах и по электронной почте сообщений о фиктивных госвыплатах, которая перенаправляет на фишинговые ресурсы, имитирующие интерфейс "Госуслуг" или несуществующего "Единого центра выплат», — отметили в МВД.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
  МВД: мошенники ко Дню России начали рассылать сообщения о фальшивых госвыплатах