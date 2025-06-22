МВД опровергло утечку 16 млрд паролей в обнаруженном архиве

Опубликовано 22 июня 2025, 03:001 мин.
МВД опровергло утечку 16 млрд паролей в обнаруженном архивеЭто устаревшие данные
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России опровергло информацию об утечке 16 млрд паролей. Это касается обнаруженного исследователями информбезопасности архива с URL, логинами, паролями от сервисов Google, Apple и других.
В МВД прокомментировали эту информацию и уточнили, что обнаруженные данные — это архив, собранный за много лет вредоносными программами — стилерами. В архиве много повторяющейся информации, устаревших паролей и скомпрометированных данных.
Однако утечка не является результатом «единого свежего взлома какого-то гигантского хранилища». Тем не менее МВД рекомендует обновить пароли для важных аккаунтов.
«Это не новая масштабная утечка. Обнаруженные данные — это большой архив (компиляция), собранный за много лет различными вредоносными программами ("ворами паролей»)», — подчеркнули в МВД.