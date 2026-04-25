МВД предупредило об опасности ссылок вне зоны .ru

В первую очередь опасность представляют ссылки в зонах общего пользования: .site, .xyz, .click, .top, .link и аналогичных, даже если они имитируют официальную веб‑версию мессенджера или какого-либо «безобидного» ресурса. Переход по таким ссылкам может привести к установке вредоносного ПО или фишинговому сайту, где злоумышленники выманят номер телефона и пароль. Получив доступ к учётной записи, мошенники могут использовать её в противоправных целях.

Кроме того, МВД советует не открывать и не запускать исполняемые файлы, чей формат не соответствует заявленному содержимому, например, «Список.apk», «Видео.apk» и т.п. (расширение .apk указывает на установочный пакет для Android, а не на документ). В связи с этим важно следить за расширением файлов.

Также если сообщение со ссылкой или файлом пришло от известного контакта, лучше перезвонить ему и уточнить, отправлял ли он его на самом деле. Это поможет и получателю, и самому отправителю, который мог уже стать жертвой мошенников.

«В целях предотвращения установления ВПО на мобильные устройства пользователям рекомендуется не осуществлять переход по ссылкам сомнительного происхождения, в том числе имеющим признаки маскировки реального адреса (использование сервисов сокращения ссылок)», — отметило МВД в сообщении ТАСС.