МВД предупредило россиян о приложениях в App Store, ворующих доступ к криптокошелькам

Злоумышленники размещают поддельные приложения в официальном магазине Apple. После установки программа перенаправляет пользователя на фишинговый сайт и предлагает загрузить «обновлённую версию» вне App Store. Под видом восстановления доступа приложение запрашивает сид-фразу — ключ ко всем средствам на кошельке.

Угроза актуальна не только для iPhone, так как на компьютерах macOS вредоносное ПО способно изменять работу уже установленных легитимных приложений, имитируя их поведение. Пользователям рекомендуется скачивать приложения только из официального магазина, проверять разработчика и никогда не вводить сид-фразы на сторонних сайтах.

«Злоумышленники размещают в App Store приложения, маскирующиеся под популярные криптокошельки. Визуально они выглядят как легитимные сервисы, но после установки пользователя перенаправляют на поддельные сайты и предлагают установить «обновлённую версию» уже в обход магазина», — предупредили в МВД.