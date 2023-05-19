На 10 секунд быстрее: в России создали лазерный пожарный датчик

Исследователи из Санкт-Петербургского гонсударственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали пожарный датчик, способный подать сигнал тревоги на десять секунд раньше существующих аналогов, сообщают «Известия».

Линейный лазерный датчик российских инженеров основан на оптических принципах. От источника лазера, к другому конца устройства направляется луч. Он измеряет показатель преломления воздуха, который меняется при первых признаках пожара — при повышении температуры или задымлении. Таким, образом датчик может срабатывать уже через 30 секунд после начала горения. Стандартная система пожарной безопасности срабатывает спустя 40 секунд.

Разработка способна выявлять не только дым, как все датчики, но и тепловой поток, вызванный возгоранием. Она передает сигнал тревоги при температуре 44 °C — на 10 °C меньше, чем у имеющихся аналогов. Испытания показали, что на небольшом расстоянии детектор способен засечь даже пламя свечи. Таким образом, датчик может обнаруживать бездымное горение, которое происходит, например, при тлении.

Специальное программное обеспечение отличает простое изменение температуры от пожара и задымления, позволяя тем самым избежать ложных срабатываний из-за, например, курения возле датчика. Прибор предназначается для контроля протяженных помещений и рассчитан на большие дальности — около 100 метров. По задумке специалистов, использовать его можно будет на взрывоопасных производствах.

Предполагается, что после доработки датчик сможет регистрировать концентрацию в воздухе определенных веществ, выделяющихся во время пожара.