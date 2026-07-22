На 11 АЭС России начали внедрять цифровую систему «ТОРЭКС»

«ТОРЭКС» агрегирует данные о миллионах единиц оборудования, отслеживает их состояние, фиксирует дефекты и контролирует их устранение. Система формирует планы ремонтов с учётом ресурса и фактической надёжности. По задумке разработчиков, это повысит прозрачность процессов и снизит риск ошибок, влияющих на безопасность.

В Росатоме планируют развивать «ТОРЭКС» с применением искусственного интеллекта. Пока система охватывает все станции, входящие в контур «Росэнергоатома». Опытная эксплуатация продлится год, затем будет принято решение о промышленном внедрении. Это часть стратегии цифровизации атомной отрасли.

«На 11 российских АЭС, которые входят в контур управления концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации), стартовала опытно-промышленная эксплуатация системы поддержки эксплуатации АЭС "ТОРЭКС" (расшифровывается как "техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация"). Это единая цифровая платформа, позволяющая взять под контроль жизненно важные процессы на атомных станциях — эксплуатацию, инженерную поддержку, техническое обслуживание и ремонты оборудования», — сказано в сообщении пресс-службы Росатома.