На 20% больше: в России разработали эффективные электрогенераторы для машин и самолетов

Разработанные российскими специалистами электрогенераторы позволяют улучшить удельные характеристики самолетов, беспилотников и автомобилей до 20%.

Электрогенераторы для гибридных двигателей имеют жесткое ограничение по массе. Исследователи из Передовой инженерной школы Уфимского университета науки и технологий «Моторы будущего» разработали решение для интенсивного теплоотвода — магниты с толщиной шихтовки в миллиметр. За счет этого ученым удалось увеличить мощность электрической машины без изменения ее массы.

Разработка российских инженеров универсальна и может применяться для изготовления электрогенераторов как электро-, так и гибридных двигателей как для самолетов, так и для автомобилей. Ученые произвели опытные образцы электрогенератора, серийное производство изделий планируется запустить в 2025 году.