Опубликовано 01 июля 2026, 13:251 мин.
На Амурском судостроительном заводе спустили на воду ракетный корабль «Шторм»Это третий «Каракурт» проекта 22800
Амурский судостроительный завод, 1 июля, в день своего 90-летия спустил на воду малый ракетный корабль «Шторм» проекта 22800. Это третий корабль серии «Каракурт», строящейся на АСЗ. Корабль вооружён ракетами «Калибр».
© Объединённая судостроительная корпорация
Корабль был заложен в июле 2020 года. Спуск осуществили с помощью спускового дока-понтона «Амурец», построенного по доковой программе ОСК. После церемонии «Шторм» встанет у достроечного пирса для завершающих работ. Корабль построен для ТОФ.
Малые ракетные корабли проекта 22800 — корабли третьего ранга. предназначены для действий в ближней морской зоне. Они оснащены ударным и противовоздушным вооружением, системами управления и связи. Основное оружие — ракеты «Калибр». На Амурском заводе также строятся ещё несколько кораблей этого проекта для Тихоокеанского флота.
Источник:ОСК
Автор:Андрей Кадуков
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