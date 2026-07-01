В России
Опубликовано 01 июля 2026, 13:25
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На Амурском судостроительном заводе спустили на воду ракетный корабль «Шторм»

Это третий «Каракурт» проекта 22800
Амурский судостроительный завод, 1 июля, в день своего 90-летия спустил на воду малый ракетный корабль «Шторм» проекта 22800. Это третий корабль серии «Каракурт», строящейся на АСЗ. Корабль вооружён ракетами «Калибр».
На Амурском судостроительном заводе спустили на воду ракетный корабль «Шторм»

© Объединённая судостроительная корпорация

Корабль был заложен в июле 2020 года. Спуск осуществили с помощью спускового дока-понтона «Амурец», построенного по доковой программе ОСК. После церемонии «Шторм» встанет у достроечного пирса для завершающих работ. Корабль построен для ТОФ.

Малые ракетные корабли проекта 22800 — корабли третьего ранга. предназначены для действий в ближней морской зоне. Они оснащены ударным и противовоздушным вооружением, системами управления и связи. Основное оружие — ракеты «Калибр». На Амурском заводе также строятся ещё несколько кораблей этого проекта для Тихоокеанского флота.

Источник:ОСК
Автор:Андрей Кадуков
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