На Амурском судостроительном заводе спустили на воду ракетный корабль «Шторм»

Корабль был заложен в июле 2020 года. Спуск осуществили с помощью спускового дока-понтона «Амурец», построенного по доковой программе ОСК. После церемонии «Шторм» встанет у достроечного пирса для завершающих работ. Корабль построен для ТОФ.

Малые ракетные корабли проекта 22800 — корабли третьего ранга. предназначены для действий в ближней морской зоне. Они оснащены ударным и противовоздушным вооружением, системами управления и связи. Основное оружие — ракеты «Калибр». На Амурском заводе также строятся ещё несколько кораблей этого проекта для Тихоокеанского флота.