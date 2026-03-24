Опубликовано 24 марта 2026, 20:05
На антарктическом острове Смоленск построят станцию для молодых учёных

Это проект известного путешественника Фёдора Конюхова
Путешественник Фёдор Конюхов, вернувшийся из Антарктиды после 111-дневной одиночной экспедиции, сообщил о планах создать на острове Смоленск (архипелаг Южные Шетландские) станцию для молодых исследователей. Это частно-государственный проект: два автономных жилых модуля с солнечными батареями и кухней установят в декабре 2026 года, а учёные смогут работать там уже с января 2027 года. Станция позволит геологам, биологам и антропологам изучать флору и фауну Антарктического полуострова.
Сам Конюхов провёл на острове почти четыре месяца, выбрав для будущей станции место, защищённое от сильных ветров. Модули будут разделены на мужской и женский блоки. Учёные смогут находиться на Смоленске 2–3 недели, а затем уезжать на базу Беллинсгаузен, уступая место другим специалистам.

Оскар Конюхов, руководитель экспедиционного штаба, пояснил, что модули оснастят электричеством, солнечными батареями и кухней. Доставка оборудования запланирована на конец 2026 года. Проект призван дать возможность молодым исследователям работать в Антарктиде в комфортных условиях, что особенно важно для изучения влияния микропластика и других экологических факторов.

«Мы хотим сделать полярную станцию, чтобы молодые исследователи — геологи, антропологи, биологи - могли там работать», — рассказал Конюхов.