На Байконур доставили корабль «Союз МС-29», который в 2026 году отправится на МКС

На Байконур доставили корабль «Союз МС-29», который в 2026 году отправится на МКСПолёт уже запланирован
По информации ТАСС, пилотируемый космический корабль «Союз МС-29» Роскосмоса успешно доставлен на космодром Байконур.
Согласно сообщениям Роскосмоса, запланированный запуск этого космического корабля к МКС запланирован на лето 2026 года.
«Пилотируемый корабль "Союз МС 29" прибыл на Байконур <...> Запуск пилотируемого корабля — летом 2026 года», — сказано в сообщении Роскосмоса.