На Байконур доставили ракету «Союз-2.1б» для запуска грузового корабля к МКС

Опубликовано 02 июня 2026, 14:551 мин.
На Байконур доставили ракету «Союз-2.1б» для запуска грузового корабля к МКСБлоки ракеты уже выгружены и ждут сборки
По информации «Роскосмоса», специалисты Космического центра «Южный» приняли на Байконуре железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя «Союз-2.1б». Ракета предназначена для запуска грузового корабля «Прогресс МС-36». Сейчас ракету отправят на технический комплекс площадки 31 для хранения до начала подготовки к пуску.
После выгрузки все блоки разместят на рабочих местах, а затем начнётся стандартная процедура сборки и проверки систем. Точная дата запуска пока не объявлена, но такие миссии обычно следуют графику доставки грузов на Международную космическую станцию.
«Прогресс МС-36» доставит на МКС топливо, воду, продукты питания, научное оборудование и другие необходимые материалы. Это очередной рейс в серии российских грузовых кораблей, обеспечивающих жизнедеятельность станции и проведение экспериментов.