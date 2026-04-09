В России
Опубликовано 08 апреля 2026, 23:45
На базе Главгосэкспертизы создадут центр ИИ для строительной отрасли

Задача — внедрять типовые проекты и роботизацию
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что на базе Главгосэкспертизы появится Центр инженерии данных и технологий искусственного интеллекта. Решение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Центр займётся созданием методологии работы с данными о строительстве и внедрением отраслевых решений.
На базе Главгосэкспертизы создадут центр ИИ для строительной отрасли

Хуснуллин подчеркнул, что необходимо продолжать работу над типовыми проектами для социальных объектов, шире использовать информатизацию и роботизацию. Примером он назвал Москву, где уже многое сделано. По его словам, работать «по старинке» больше нельзя ни в жилищном строительстве, ни в ЖКХ.

Вице-премьер призвал губернаторов создавать аналогичные центры компетенций в каждом регионе. Новый центр на базе Главгосэкспертизы должен стать драйвером цифровой трансформации стройки, помогая быстрее внедрять ИИ и аналитику данных для повышения эффективности и снижения издержек.

«Коллеги, нам всем этим надо заниматься, по старинке уже работа не получится во всех отраслях - в жилищном строительстве, и особенно в жилищно-коммунальном хозяйстве», — подчеркнул Хуснуллин на коллегии Минстроя и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни».