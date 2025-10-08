В России
Опубликовано 08 октября 2025, 23:17
1 мин.

На базе «Госуслуг» появится ИИ-агент

Проект поможет автоматизировать госуслуги
Минцифры РФ изучает возможность создания национального агента на базе искусственного интеллекта (ИИ), который будет работать на платформе «Госуслуг». Идея обсуждалась на форуме Finopolis, посвященном инновационным финансовым технологиям.
Глава министерства Максут Шадаев сообщил, что рассматривается вариант создания единого ИИ-агента, который сможет выполнять сложные задачи без участия человека. Например, система сможет помогать записываться к врачу, бронировать столики в ресторанах или совершать покупки онлайн.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что «Госуслуги» опровергают мнение о том, что государство не умеет создавать качественные цифровые сервисы.