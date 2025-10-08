На базе «Госуслуг» появится ИИ-агент

Глава министерства Максут Шадаев сообщил, что рассматривается вариант создания единого ИИ-агента, который сможет выполнять сложные задачи без участия человека. Например, система сможет помогать записываться к врачу, бронировать столики в ресторанах или совершать покупки онлайн.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что «Госуслуги» опровергают мнение о том, что государство не умеет создавать качественные цифровые сервисы.