На базе Сеченовского университета появится центр лазерных технологий в медицине

На создание центра университет получит 250 млн рублей от Министерства науки и образования России.

Центр возглавит директор Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Дмитрий Телышев. По его словам, первая задача — изучать, как лазеры влияют на живые ткани. У университета уже есть опыт в этом направлении. Например, совместно с «Росатом РДС» был создан лазерный аппарат «Лазертул», который используют в хирургии. Вторая задача — делать медицинские изделия с помощью 3D-печати. В центре будут печатать сложные и индивидуальные вещи, например, протезы для челюстно-лицевой хирургии.

Также отмечается, что будущий центр поможет и другим больницам и организациям использовать лазерные технологии в медицине. Им не нужно будет покупать дорогое оборудование — всё необходимое будет в центре.

«Первый МГМУ имени И. М. Сеченова победил в открытом грантовом конкурсе Минобрнауки, организованном для реализации ведомственного проекта "Инфраструктурное развитие науки и высшего образования". Грант в размере 250 миллионов рублей направят на создание первого в России университетского центра коллективного пользования (ЦКП) "Центр лазерных технологий в медицине". В нём врачи-клиницисты, учёные и инженеры будут совместно разрабатывать новые медизделия и технику на основе лазерных технологий», — сказано в сообщении пресс-службы.