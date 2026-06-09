На черепе древнего жителя Пензенской области нашли следы удаления зуба мудрости

По информации РИА Новости со ссылкой на исследователей ПГУ, череп принадлежал мужчине, жившему в конце II – IV веках нашей эры. Он испытывал колоссальную жевательную нагрузку: зубами, видимо, обрабатывал кожу или выполнял другие хозяйственные работы. Это привело к деформации височно-нижнечелюстных суставов и обнажению губчатой кости. Хирург удалил наружную стенку альвеолы и извлёк проблемный зуб.

По словам доцента кафедры «Анатомия человека» ПГУ Ольги Калминой, операция была выполнена очень профессионально, но спасти пациента не удалось — незадолго до смерти он потерял ещё два зуба. Находка пополнила коллекцию антропологической лаборатории, где хранятся останки разных эпох — от бронзового века до первых десятилетий Пензы.

«Иными словами, человек использовал зубы для выполнения каких-то хозяйственных нужд. Это не было редкостью ни в древности, ни в средневековье. Зубами, к примеру, люди могли пользоваться при обработке кожи животных», — отметила учёный.