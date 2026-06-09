В России
Опубликовано 09 июня 2026, 14:35
1 мин.

На черепе древнего жителя Пензенской области нашли следы удаления зуба мудрости

Это третья подобная находка в Восточной Европе
Учёные Пензенского госуниверситета обнаружили на черепе мужчины из древнемордовского могильника следы хирургического удаления зуба мудрости. По словам учёных, операция прошла успешно, пациент прожил ещё полгода-год, но затем умер из-за хронической перегрузки челюстей. Это третий зафиксированный случай подобного вмешательства в Восточной Европе.
На черепе древнего жителя Пензенской области нашли следы удаления зуба мудрости

© Ferra.ru

По информации РИА Новости со ссылкой на исследователей ПГУ, череп принадлежал мужчине, жившему в конце II – IV веках нашей эры. Он испытывал колоссальную жевательную нагрузку: зубами, видимо, обрабатывал кожу или выполнял другие хозяйственные работы. Это привело к деформации височно-нижнечелюстных суставов и обнажению губчатой кости. Хирург удалил наружную стенку альвеолы и извлёк проблемный зуб.

По словам доцента кафедры «Анатомия человека» ПГУ Ольги Калминой, операция была выполнена очень профессионально, но спасти пациента не удалось — незадолго до смерти он потерял ещё два зуба. Находка пополнила коллекцию антропологической лаборатории, где хранятся останки разных эпох — от бронзового века до первых десятилетий Пензы.

«Иными словами, человек использовал зубы для выполнения каких-то хозяйственных нужд. Это не было редкостью ни в древности, ни в средневековье. Зубами, к примеру, люди могли пользоваться при обработке кожи животных», — отметила учёный.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Россия
,
#Археологи
,
#наука
,
#ученые
,
#Пенза
,
#история
,
#Стоматология
,
#В России
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. На черепе древнего жителя Пензенской области нашли следы удаления зуба мудрости