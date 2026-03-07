В России
На Чукотке нейросети обучат расшифровывать КТ мозга

ИИ проанализирует снимки головного мозга и сетчатки глаза
На Чукотке до конца 2026 года в окружной больнице планируют внедрить анализ КТ головного мозга и диагностику патологий по снимкам сетчатки глаза с помощью нейросетей. Искусственный интеллект уже работает в регионе с 2024 года на платформе «МосМедИИ» и проанализировал более 2,5 тысячи снимков. На развитие технологий направят около 8 млн рублей из федерального и окружного бюджетов.
С 2024 года окружная больница на Чукотке подключена к московской платформе «МосМедИИ». За это время нейросети успели проанализировать свыше 2,5 тыс. снимков пациентов, что позволяет врачам быстрее и точнее ставить диагнозы. Новый этап внедрения искусственного интеллекта намечен на конец текущего года.

До конца 2026 года в больнице планируют подключить анализ компьютерной томографии головного мозга, а также запустить диагностику заболеваний по снимкам сетчатки глаза. Оба направления призваны повысить качество медицинской помощи в отдалённых районах, где доступ к узким специалистам ограничен. На эти цели из федерального и окружного бюджетов выделят порядка 8 млн рублей.

Кроме того, в регионе появится комплекс GigaDoc, созданный на базе модели GigaChat от Сбера. Система способна проводить экспресс-оценку состояния пациента по видеоизображению лица и указывать на возможные риски для здоровья. Это позволит дополнительно автоматизировать первичную диагностику и выявлять проблемы на ранних стадиях.