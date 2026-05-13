На Чёрном море впервые за 30 лет системно изучат дельфинов в рамках нового проекта

Первая экспедиция от Тамани до границы с Абхазией уже помогла выбрать шесть точек для долгосрочных наблюдений: Тамань, посёлок Волна (Анапа), Утришская морская станция ИПЭЭ РАН, Архипо-Осиповка (Геленджик), Туапсе и центральная часть Сочи. Также рассматриваются Сириус и ВДЦ «Орлёнок». Найти подходящие места было непросто из‑за плотной застройки или, наоборот, лесных участков.

В каждой точке будут работать обученный наблюдатель и волонтёр с фотоаппаратом, биноклем и GPS. Метод, который применят исследователи, — временные срезы, когда учёные сканируют море по 15 минут каждый час светового дня. Также запланированы судовые учёты, сбор данных о погибших животных и антропогенных угрозах (мусор, шум, пятна топлива). Результаты лягут в основу выделения и расширения охраняемых морских акваторий.